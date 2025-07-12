Вратарь «Челси» Петрович перейдёт в «Борнмут» — The Athletic

Голкипер «Челси» Джордже Петрович перешёл в «Борнмут» за £ 25 млн (€ 28,75 млн). Об этом сообщает издание The Athletic.

Вратарь сборной Сербии пройдёт медицинское обследование в новой команде на следующей неделе, после чего с ним будет подписан пятилетний контракт. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 20 млн.

Прошлый сезон 25-летний Петрович провёл в аренде в «Страсбурге». Голкипер выходил на поле в 31 матче в сезоне-2024/2025 в чемпионате Франции, в 10 из которых сыграл «на ноль». Серб перешёл в «Челси» из американского «Нью-Инглэнд Революшн» в 2023 году за £ 14 млн (€ 16,1 млн).