«Бавария» предложила € 40+5 млн за Вольтемаде, «Штутгарт» требует € 80 млн — Bild

«Штутгарт» отклонил предложение «Баварии» о трансфере 23-летнего нападающего Ника Вольтемаде. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «швабы» оценивают футболиста сборной Германии в € 80 млн.

Подчёркивается, что желание мюнхенского клуба приобрести Вольтемаде отчасти обусловлено травмой Джамала Мусиалы, полученной им во время матча четвертьфинала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (2:0). Ввиду сложностей с возможной покупкой игрока «Штутгарта» немецкий гранд переключился на вариант с переходом крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса.

В минувшем сезоне Вольтемаде принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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