Мансилья — об «Оренбурге»: этот период карьеры оставил во мне неизгладимые впечатления

Аргентинский нападающий грозненского «Ахмата» Брайан Мансилья высказался о времени, проведённом в «Оренбурге». Аргентинский футболист выступал в составе оренбуржцев с лета 2022 года, когда он перешёл из «Расинга» на правах аренды. Летом 2023 года состоялся полноценный трансфер Мансильи в российский клуб.

— Какими тебе запомнились три года в «Оренбурге»?

— Я многим обязан этой команде, даже очень привязан к ней, поскольку это был мой первый клуб в России, где ко мне все очень хорошо относились. Думаю, за то время я тоже понравился своим партнёрам по команде, сотрудникам и болельщикам. В самом Оренбурге выросли мои дети, мне даже нравилось жить скорее там, нежели в Аргентине. Местность спокойная, даёт почувствовать дух России.

Я люблю жителей Оренбурга, болельщиков, включая мальчишек, которые всегда встречали меня на пути на тренировку. Никогда не отказывал болельщикам в фотографии, улыбался им, дарил футболки. Этот период моей карьеры оставил во мне неизгладимые впечатления. Буду скучать по этим временам, но, когда переходил в «Ахмат», я знал, что мне нужно сделать следующий шаг. Очень рад находиться и здесь, — приводит слова Мансильи официальный сайт «Ахмата».