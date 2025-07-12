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«Ростов» объявил о подписании 19-летнего нигерийского вингера

«Ростов» объявил о подписании 19-летнего нигерийского вингера
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Официальный телеграм-канал «Ростова» сообщил о переходе к жёлто-синим 19-летнего нигерийского вингера Ибрагима Мафуса Аджасы, ранее выступавшего за египетский «Модерн Спорт». Информация о сроке заключения контракта с футболистом не объявлялась.

В сезоне-2024/2025 на счету Аджасы пять матчей чемпионата Египта без результативных действий.

«Ростов» в прошедшем сезоне занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 39 очков в 30 матчах национального чемпионата, и вышел в Суперфинал Кубка России, где уступил ЦСКА в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 3:4).

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России

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