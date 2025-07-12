Сафонов и Кварацхелия вместе с жёнами посетили Таймс-Сквер в Нью-Йорке накануне финала КЧМ

Марина Кондратюк, супруга вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, опубликовала фото на своей странице в соцсети, где вместе с мужем посетили знаменитую площадь Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

На фотографии в их компании также были грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия со своей супругой Ниной Тавадзе.

Фото: Соцсети Марины Кондратюк

Напомним, «ПСЖ» вышел в финал клубного чемпионата мира — 2025, который проходит в США. В решающем матче соревнований французский гранд встретится с английским «Челси». Игра состоится 13 июля. Начало — в 22:00 мск.

Матвей участия в матчах КЧМ не принимал. Хвича сыграл в стартовом составе во всех шести встречах турнира, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Кварацхелия забивает Сафонову на тренировке «ПСЖ»: