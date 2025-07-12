«Порту» объявил о выкупе 100% прав у «Атлетико» за перспективного форварда сборной Испании

Португальский «Порту» полностью выкупил экономические права на 21-летнего нападающего сборной Испании Самуэля Агехову у мадридского «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба «драконов».

«Порту» заплатил € 12 (€ 5 млн + € 7 млн) млн за оставшиеся 35% прав на футболиста. Напомним, в прошлом году за 50% прав на игрока португальский клуб выплатил сумму в € 15 млн, а в мае 2025-го «драконы» выкупили ещё 15% прав за € 5 млн. Таким образом, в общей сложности «Порту» потратил на форварда «матрасников» € 32 млн.

Контракт Агеховы с «драконами» рассчитан до лета 2029 года. Отмечается, что договор форварда предусматривает отступные в размере € 100 млн. В минувшем сезоне на счету испанца 45 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и тремя результативными передачами. Кроме того, на счету Омородиона четыре гола в четырёх матчах за молодёжную сборную Испании в играх квалификации к Евро-2025. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 50 млн.

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