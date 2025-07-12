Гришин: защита — бич «Спартака». Кроме Бабича, люди не соответствуют борьбе за чемпионство

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался об уровне обороны московского «Спартака».

«Оборона — это бич «Спартака». Кроме Срджана Бабича, там люди не соответствуют уровню борьбы за чемпионство. Все команды строятся от печки, если у тебя оборона хорошая, то ты всегда один‑два мяча забьёшь. В «Спартаке» отличные нападающие, но в полузащиту нужно брать игрока в конкуренцию к Наилю Умярову», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч Премьер».

В прошедшем сезоне-2024/2025 «Спартак» занял четвёртое место, набрав 57 очков в 30 матчах Российской Премьер-Лиги. При этом красно-белые пропустили 25 голов, что стало четвёртым показателем качества обороны в лиге.

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