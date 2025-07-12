Стал известен гранд АПЛ, который заинтересован в подписании Доннаруммы

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма этим летом может стать игроком лондонского «Челси». Об этом сообщает популярное французское издание L'Equipe.

По информации источника, будущее 26-летнего итальянца будет зависеть от его решения продлить контракт с парижским клубом, поскольку ситуация с новым соглашением остаётся неопределённой. Утверждается, что несколько неназванных клубов топ-5 лиг Европы также проявляют интерес и следят за ситуацией вокруг Доннаруммы, однако наибольшую заинтересованность проявляют именно «синие».

Отметим, «ПСЖ» и «Челси» сыграют в очном финале клубного чемпионата мира, где разыграют титул. Встреча состоится 13 июля.

Соглашение Доннаруммы с французским грандом действует до 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 40 млн. В сезоне-2024/2025 итальянец провёл 46 матчей во всех турнирах, пропустив 40 голов. Кроме того, Джанлуиджи сыграл «на ноль» в 17 встречах.

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