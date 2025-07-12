Гришин: «Оренбург» готовился к сезону в Первой лиге, к РПЛ команда не очень хорошо готова

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о степени готовности «Оренбурга» к предстоящему сезону в РПЛ, где южноуральцы заменят исключённое за попытку организации договорных матчей московское «Торпедо».

«Оренбург» готовился к сезону в Первой лиге. Там же лимит на легионеров, соответственно, они всех хороших легионеров продали, наверное, были какие‑то контрактные обязательства. В итоге команда к РПЛ не очень хорошо готова. Они начинают старт с какого‑то минуса, потому что сейчас нужны футболисты, их нужно добирать. Где их набирать — непонятно, потому что до первого матча в РПЛ осталась неделя», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч Премьер».

11 июля стало официально известно, что бюро исполкома РФС выбрало «Оренбург» в качестве 16-го участника РПЛ вместо исключённого из лиги «Торпедо». Первую игру «газовики» проведут на своём поле с ЦСКА 21 июля.

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