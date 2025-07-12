Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: «Оренбург» готовился к сезону в Первой лиге, к РПЛ команда не очень хорошо готова

Гришин: «Оренбург» готовился к сезону в Первой лиге, к РПЛ команда не очень хорошо готова
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о степени готовности «Оренбурга» к предстоящему сезону в РПЛ, где южноуральцы заменят исключённое за попытку организации договорных матчей московское «Торпедо».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбург» готовился к сезону в Первой лиге. Там же лимит на легионеров, соответственно, они всех хороших легионеров продали, наверное, были какие‑то контрактные обязательства. В итоге команда к РПЛ не очень хорошо готова. Они начинают старт с какого‑то минуса, потому что сейчас нужны футболисты, их нужно добирать. Где их набирать — непонятно, потому что до первого матча в РПЛ осталась неделя», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч Премьер».

11 июля стало официально известно, что бюро исполкома РФС выбрало «Оренбург» в качестве 16-го участника РПЛ вместо исключённого из лиги «Торпедо». Первую игру «газовики» проведут на своём поле с ЦСКА 21 июля.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: «Оренбург» отправил футболку в космос в честь Дня космонавтики

Материалы по теме
Гришин: защита — бич «Спартака». Кроме Бабича, люди не соответствуют борьбе за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android