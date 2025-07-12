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Стали известны новые подробности о переговорах по трансферу Забарного в «ПСЖ»

Стали известны новые подробности о переговорах по трансферу Забарного в «ПСЖ»
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Французский «Пари Сен-Жермен» на данный момент далёк от трансфера защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного. Об этом сообщает популярное издание L'Equipe.

По информации источника, французский гранд считает, что руководство «вишен» слишком завысил цену на игрока и не готово продолжать переговоры, улучшая предложения. Отмечается, что спортивный директор парижан Луиш Кампуш, который вёл дело Забарного, заявил представителям футболиста, что сделка не может идти в данном ключе из-за финансового фэйр-плей, который «ПСЖ» не намерен нарушать.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сделал официальных предложения «Борнмуту» по переходу Забарного, последнее из которых достигало € 60 млн. На оба оффера французский гранд получил отказ. Английский клуб требует компенсацию за игрока в размере € 70 млн.

Илье 22 года. В сезоне-2024/2025 Забарный провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 42 млн.

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