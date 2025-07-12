Альваро Каррерас — новый защитник «Реала». Испанцу назначен медосмотр — Романо

Крайний защитник Альваро Каррерас переходит в мадридский «Реал» из лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Реал» запланировал медицинский осмотр для 22-летнего испанца, а «Бенфика» одобрила вылет в Мадрид, который состоится в ближайшее время. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед», которому принадлежит часть прав на футболиста, подтвердил, что не активирует опцию обратного выкупа.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит € 50 млн. При этом, «сливочные» сумели договориться, чтобы оплата прошла в несколько этапов вместо единовременной выплаты отступных по контракту.

В прошлом сезоне Каррерас сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач. По данным Transfermarkt, его ориентировочная стоимость составляет € 35 млн.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: