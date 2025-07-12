Трошечкин: в «Тосно» нас кормили завтраками. Выиграли Кубок и превратились обратно в тыкву

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин поделился воспоминаниями о выступлении за «Тосно». В сезоне-2017/2018 клуб из Ленинградской области выиграл Кубок России, но занял 15-е место в РПЛ и был расформирован после вылета в ФНЛ.

— Надо было с тренером поговорить перед тем, как я ехал, потому что, как оказалось, Парфёнову я тоже не особо нужен был.

— Тем не менее, ты Кубок России выиграл!

— Ну, выиграл, сыграл пару игр, да. Теперь в Википедии написано, что я обладатель Кубка (смеётся). Но я играл в первых раундах. В тот сезон как раз отвалилось очень много команд из Премьер-лиги в первом-втором раунде.

— Совсем в «Тосно» ничего интересного не было?

— Интересно было, когда клуб закрывался. Нас кормили завтраками, к нам приезжали перед финалом Кубка представители области, говорили: «Всё будет хорошо, мы вас не бросим, вы только выиграйте Кубок, сохранитесь». Мы выиграли и превратились обратно в тыкву после этого (смеётся). Денег не платили, премиальные выплатили за первые несколько туров. Зарплату — за три месяца. В общем, клуб быстро на пустом месте вырос и так же быстро умер, — приводит слова Трошечкина Livesport.

29-летний полузащитник Александр Трошечкин сезон-2017/2018 провёл на правах аренды в «Тосно», трансферные права на игрока в этот период принадлежали «Ростову». За клуб из Ленинградской области хавбек провёл восемь матчей РПЛ и одну игру Кубка России, не отметившись результативными действиями.

Видео: Чемпионская раздевалка «Тосно»