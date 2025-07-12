Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

37-летний Гомес перешёл в клуб Серии B. Чемпион мира не играл почти 2 года из-за допинга

37-летний Гомес перешёл в клуб Серии B. Чемпион мира не играл почти 2 года из-за допинга
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира 2022 года бывший крайний нападающий сборной Аргентины Алехандро Гомес, дисквалифицированный до октября 2025 года за употребление допинга, стал игроком клуба итальянской Серии B «Падовы». Об этом сообщила пресс-служба бело-красных.

Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В соответствии с решением Испанской антидопинговой комиссии, переданным ФИФА через итальянскую федерацию футбола (FIGC) 20 октября 2023 года, игрок не сможет тренироваться с командой до 19 августа 2025 года и будет заниматься индивидуально.

Напомним, в ноябре 2022 года Алехандро по прозвищу «Папу» выпил сироп от кашля, который предназначался для его ребёнка. Позже Гомес сдал положительный допинг-тест. Всё это время длились разбирательства и расследования по делу о допинге аргентинца, поэтому он успел принять участие в ЧМ-2022.

За свою карьеру футболист выступал за испанскую «Севилью», итальянские «Монцу», «Катанию» и «Аталанту», украинский «Металлист Харьков», а также аргентинские «Арсенал» и «Сан-Лоренсо».

Материалы по теме
Партнёр Месси получил нелепый бан на два года. У него нашли допинг перед победным ЧМ
Партнёр Месси получил нелепый бан на два года. У него нашли допинг перед победным ЧМ

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android