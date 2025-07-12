37-летний Гомес перешёл в клуб Серии B. Чемпион мира не играл почти 2 года из-за допинга

Чемпион мира 2022 года бывший крайний нападающий сборной Аргентины Алехандро Гомес, дисквалифицированный до октября 2025 года за употребление допинга, стал игроком клуба итальянской Серии B «Падовы». Об этом сообщила пресс-служба бело-красных.

Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В соответствии с решением Испанской антидопинговой комиссии, переданным ФИФА через итальянскую федерацию футбола (FIGC) 20 октября 2023 года, игрок не сможет тренироваться с командой до 19 августа 2025 года и будет заниматься индивидуально.

Напомним, в ноябре 2022 года Алехандро по прозвищу «Папу» выпил сироп от кашля, который предназначался для его ребёнка. Позже Гомес сдал положительный допинг-тест. Всё это время длились разбирательства и расследования по делу о допинге аргентинца, поэтому он успел принять участие в ЧМ-2022.

За свою карьеру футболист выступал за испанскую «Севилью», итальянские «Монцу», «Катанию» и «Аталанту», украинский «Металлист Харьков», а также аргентинские «Арсенал» и «Сан-Лоренсо».

Самые опасные травмы в футболе: