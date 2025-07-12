Трошечкин: Талалаев — очень сложный тренер, оказывает на игрока большое давление

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин поделился впечатлениями о тренере Андрее Талалаеве, под руководством которого выступал за подмосковные «Химки» и «Ахмат».

«Когда я играл в «Факеле», Андрей Викторович после игры пришел ко мне через всё поле и сказал: «Если у тебя будут какие-то проблемы в «Ростове», двери «Тамбова» для тебя открыты». Я вообще его не знал, нигде с ним не пересекался, а игру мы вообще крупно проиграли. Очень сложный, особенно на первый взгляд, тренер. Он оказывает большое давление в начале его отношений с игроком. Мне было сложно первые месяца полтора-два привыкнуть к этому. Но потом его требования в совокупности с его жёсткой формой общения помогли мне выйти на новый уровень», — приводит слова Трошечкина Livesport.

29-летний полузащитник Александр Трошечкин выступал под руководством главного тренера Андрея Талалаева за подмосковные «Химки» и грозненский «Ахмат». Всего хавбек провёл под началом этого специалиста 47 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и выполнил шесть результативных передач.

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