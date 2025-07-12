«Мог запросто накричать, но спокойно признавал свою неправоту». Трошечкин — о Сергее Юране

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказал мнение о российском тренере Сергее Юране, под руководством которого работал в подмосковных «Химках» и в нижегородском клубе.

— Юран — определённо судьбоносный тренер. Мы при нём совсем немного игр сыграли, но он вызывал такое доверие, так умел настроить команду, что мы могли пять голов закинуть «Торпедо» — одной из лучших команд ФНЛ. При нем команда всегда выдавала максимум.

— Ты знаешь, я общался со многими его экс-подопечными, и все как один говорят, что Юран — лучший мотиватор.

— Да! Это 100% правда. Он умеет струны нужные задеть в людях. А ещё это человек, который спокойно признаёт свои ошибки. Мог запросто накричать, но если потом выяснялось, что это было не по делу, он спокойно признавал свою неправоту. У меня очень хорошие отношения с ним, и играл я при нём тоже хорошо и результативно, поэтому меня он потом и звал в «Нижний». Кстати, хочу поздравить его с назначением в «Серик». Если к нему будут прислушиваться и не возникнет каких-либо внеплановых трудностей, то, думаю, поставленные задачи он точно выполнит, — приводит слова Трошечкина Livesport.

29-летний полузащитник Александр Трошечкин выступал под руководством главного тренера Сергея Юрана за подмосковные «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Всего хавбек провёл под началом этого специалиста 33 матча во всех турнирах, забил шесть голов и выполнил два результативных паса.

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