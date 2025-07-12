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Луи ван Гал объявил, что поборол рак

Луи ван Гал объявил, что поборол рак
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Известный нидерландский специалист Луи ван Гал высказался о своём состоянии после борьбы со злокачественной опухолью. Несколько лет назад стало известно, что ван Гал страдает агрессивным раком простаты.

«Рак меня больше не беспокоит. Два года назад мне провели несколько операций. Сначала всё было плохо. Но в итоге всё обошлось, и теперь я справляюсь. Я прохожу осмотры каждые несколько месяцев, и всё идёт хорошо. Мне становится всё лучше», — приводит слова ван Гала издание ESPN.

Напомним, 73-летний ван Гал в своей тренерской карьере возглавлял «Манчестер Юнайтед», «Аякс», «АЗ Алкмар», «Барселону», «Баварию» и сборную Нидерландов.

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