Стало известно, сколько может пропустить бразильский форвард «Реала» из-за рецидива травмы

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик может пропустить до двух месяцев из-за рецидива травмы. Об этом сообщает популярное издание Football Espana со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, 18-летний бразилец присоединился к мадридскому клубу на клубном чемпионате мира, но на одной из тренировок у футболиста произошла вторая кряду мышечная травма бедра.

Отметим, Эндрик получил первое повреждение 18 мая в матче 37-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0), из-за чего не играл на клубном чемпионате мира. Первый матч «Реала» в новом сезоне запланирован на 19 августа. В рамках первого тура Ла Лиги сезона 2025/2026 мадридская команда сыграет с «Осасуной».

Эндрик выступает за «Реал» с 2024 года, за прошлый клубный сезон он провёл 37 матчей, забив 7 голов и сделав 1 результативную передачу.

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