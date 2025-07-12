Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько может пропустить бразильский форвард «Реала» из-за рецидива травмы

Стало известно, сколько может пропустить бразильский форвард «Реала» из-за рецидива травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик может пропустить до двух месяцев из-за рецидива травмы. Об этом сообщает популярное издание Football Espana со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, 18-летний бразилец присоединился к мадридскому клубу на клубном чемпионате мира, но на одной из тренировок у футболиста произошла вторая кряду мышечная травма бедра.

Отметим, Эндрик получил первое повреждение 18 мая в матче 37-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0), из-за чего не играл на клубном чемпионате мира. Первый матч «Реала» в новом сезоне запланирован на 19 августа. В рамках первого тура Ла Лиги сезона 2025/2026 мадридская команда сыграет с «Осасуной».

Эндрик выступает за «Реал» с 2024 года, за прошлый клубный сезон он провёл 37 матчей, забив 7 голов и сделав 1 результативную передачу.

Материалы по теме
Бразильский форвард «Реала» получил рецидив травмы — The Athletic

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android