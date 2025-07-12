Хавбек «Пари НН» Трошечкин: Шпилевский сказал, что будет пытаться менять нашу ДНК

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал об обстановке в команде при новом главном тренере — 37-летнем белорусском специалисте Алексее Шпилевском.

«Мы собрались буквально недавно, тренируемся, очень много новых упражнений. У нас было собрание вводное в начале, нам озвучили вполне понятные требования по внутреннему взаимодействию, по дисциплине, по командным настроениям. Всё это понятно. Будем тактически по-другому играть. Главный тренер сказал, что будет пытаться менять нашу ДНК. Будет сложно, но мы готовы. Пока только приятные впечатления. Я хочу играть и приносить пользу. Надеюсь, что буду нужен главному тренеру и клубу», — приводит слова Трошечкина Livesport.

16 июня 2025 года было официально объявлено о назначении на пост главного тренера «Пари НН» 37-летнего Алексея Шпилевского, который ранее работал с кипрским «Арисом». Контракт с белорусским специалистом был заключён сроком на три года.

Новый сезон РПЛ нижегородцы отроют для себя 20 июля домашним матчем с чемпионом России «Краснодаром», который проведут в Казани на «Ак Барс Арене».

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