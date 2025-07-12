«Абсурд! Плохой день для футбола». В «Кристал Пэлас» отреагировали на исключение из ЛЕ

Председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш прокомментировал исключение клуба из Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. Лондонская команда не сможет участвовать в турнире, так как в него вернулся французский «Лион», который принадлежит тому же владельцу, американскому бизнесмену Джону Текстору.

«Мы, конечно, разочарованы. Прежде всего — из-за болельщиков. Думаю, все футбольные фанаты должны разделить с нами это разочарование. Это была наша мечта. Выиграть кубок — это первый трофей в истории клуба. Это можно сравнить с лотереей: ты выигрываешь, затем приходишь за призом — и ничего не получаешь.

Мне очень жаль игроков, болельщиков и персонал. Это плохой день для футбола. Большинство осознанных болельщиков поймет, что в этом есть серьёзная несправедливость. Надеюсь, что кто-то сможет вмешаться, так как никто не хочет сталкиваться с такими ситуациями. Когда клуб, который честно заработал путёвку в турнир, исключается из-за нелепой технической формальности, это абсурд!

Мы планируем подавать апелляцию и рассматриваем различные варианты. Однако сейчас мы просто хотели бы, чтобы кто-то вмешался в этот процесс», — приводит слова Пэриша Sky Sports.

Отметим, «Лион», получивший разрешение остаться в Лиге 1, несмотря на финансовые трудности, будет выступать в Лиге Европы в следующем сезоне, а «Кристал Пэлас», который выиграл Кубок Англии — 2024/2025, попадёт в Лигу конференций. Вместо них место во втором по значимости еврокубковом турнире займёт «Ноттингем Форест».

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