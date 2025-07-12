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Луис Энрике подвёл итоги сезона с победой «ПСЖ» в Лиге чемпионов и выходом в финал КЧМ

Луис Энрике подвёл итоги сезона с победой «ПСЖ» в Лиге чемпионов и выходом в финал КЧМ
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике перед финальным матчем клубного чемпионата мира — 2025 с лондонским «Челси» высказался о победе парижан в Лиге чемпионов УЕФА в подходящем к концу сезоне.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лига чемпионов была для нас первой, и это было очень важно: она была нашей главной целью, когда мы пришли в «ПСЖ» в прошлом году. А в воскресенье у нас есть шанс выиграть последнюю игру в сезоне, ещё одну, в которой на кону Кубок мира для клубов. Но важно, чтобы мы осознавали сложность игры», — приводит слова Луиса Энрике The Guardian.

Финальный матч КЧМ-2025 «Челси» — «ПСЖ» пройдёт 13 июля на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Ранее 31 мая «ПСЖ» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, со счётом 5:0 разгромив в финале миланский «Интер».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

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