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Появились новые подробности по возможному переходу Александра Зинченко в «Милан»

Появились новые подробности по возможному переходу Александра Зинченко в «Милан»
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«Милан» решил не подписывать защитника «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, клуб вёл переговоры с «канонирами» по поводу игрока, но из-за высокой зарплаты, требуемой Зинченко, решил искать другой вариант.

Клуб ищет левого защитника взамен Тео Эрнандесу, который перешёл в «Аль-Хиляль». Теперь «Милан» интересуется другим игроком на эту позицию – 23-летним англичанином Арчи Брауном из «Гента».

Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. В прошлом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его в € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

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