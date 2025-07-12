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Луис Энрике: Мареска — тренер, который мне нравится. «Челси» немного похож на «ПСЖ»

Луис Энрике: Мареска — тренер, который мне нравится. «Челси» немного похож на «ПСЖ»
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике перед финальным матчем клубного чемпионата мира — 2025 с лондонским «Челси» высказался о команде соперников и её главном тренере Энцо Мареске.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мареска — тренер, который мне нравится. Мне нравится, как он играет с мячом. У них много сильных индивидуально игроков, но у них также есть настоящее чувство долга. Они немного похожи на нашу команду. Они тоже физически сильны. Это будет очень равная игра и очень сложная», — приводит слова Луиса Энрике The Guardian.

Финальный матч КЧМ-2025 «Челси» — «ПСЖ» пройдёт 13 июля на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).

Календарь клубного чемпионата мира 2025
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