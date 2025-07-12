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Дьёкереш сообщил президенту «Спортинга», что больше не будет играть за клуб — The Athletic

Дьёкереш сообщил президенту «Спортинга», что больше не будет играть за клуб — The Athletic
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Центральный нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш сообщил президенту клуба Фредерику Варандасу, что больше не будет играть за клуб, сообщает инсайдер из The Athletic Дэвид Орнштейн в соцсетях.

По сведениям источника, 27-летний швед не собирается возвращаться на предсезонную подготовку клуба и продолжает давить на команду для перехода в «Арсенал». Виктор уже согласовал 5-летнее соглашение с «канонирами», но клубы не могут договориться о финансовых условиях.

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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