Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о конфликте с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским из-за «Золотого мяча» в 2021 году.

«Заявление Левандовского в 2021 году задело меня, потому что когда я выиграл «Золотой мяч», я сказал то, что действительно чувствовал. Во время матчей я игнорировал его именно потому, что это был он, и я был зол, считал, что он не должен был говорить то, что сказал.

Намеренно ли я обыгрывал именно его? Да», – приводит слова Месси Give me Sport.

Напомним, на церемонии вручения награды аргентинец сказал, что Левандовски заслуживает «Золотой мяч», после чего Роберт отметил, что это были пустые слова.

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