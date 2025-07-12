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Тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, за что ему нравится игра «Челси» при Энцо Мареске

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, за что ему нравится игра «Челси» при Энцо Мареске
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике перед финальным матчем клубного чемпионата мира — 2025 с лондонским «Челси» охарактеризовал команду соперников.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» выиграл Лигу конференций, они заняли четвёртое место в чемпионате, они стремительно растут. У них есть великолепные игроки, техничные игроки — и отличный тренер, который мне очень нравится за то, как они стараются играть из глубины, всегда прессингуют, всегда хотят атаковать. Это очень сплочённая команда, которая провела сенсационный сезон. Это непростая команда, и это не формальность или что-то в этом роде. Мы подойдем к этому матчу на 100% сфокусированными, чтобы завершить исторический сезон», — приводит слова Луиса Энрике The Guardian.

Финальный матч КЧМ-2025 «Челси» — «ПСЖ» пройдёт 13 июля на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).

Ранее в мае 2025 года «Челси» стал победителем Лиги конференций УЕФА, переиграв в финале со счётом 4:1 испанский «Бетис», и завершил сезон в АПЛ на четвёртом месте — в зоне Лиги чемпионов.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

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