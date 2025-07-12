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Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны высказался о поведении Ламина Ямаля

Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны высказался о поведении Ламина Ямаля
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Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны высказался о своём 17-летнем партнёре по команде Ламине Ямале.

«Я верю, что у каждого свой путь, и на сегодняшний день я не вижу в поведении Ламина Ямаля никаких красных флагов. Я считаю, что его отношение к футболу, к жизни и делает его тем игроком, которым он является. Это как с темпераментом – его невозможно изменить.

Я считаю, что на таких людей не стоит оказывать чрезмерного давления. Наоборот – нужно быть внимательными и дать им возможность получать удовольствие от футбола. Их радость заразительна – не только для партнёров по команде, но и для миллионов людей по всему миру, которые вот-вот влюбятся в футбол.

Думаю, это скорее задача окружения Ямаля, а не его самого. Парню всего 17 лет – он имеет право, и возможно, даже обязан совершать юношеские ошибки. Главное – чтобы эти ошибки не имели серьёзных последствий. Его окружение наверняка будет играть в этом важную роль», – приводит слова Щенсны Goal.com.

Напомним, что 13 июля Ямалю исполнится 18 лет. Как ранее стало известно из испанских СМИ, каталонцы в этот день намерены объявить и представить новый номер футболиста — 10-й. Ранее долгое время номер принадлежал легенде сине-гранатовых Лионелю Месси, а позже его перехватил воспитанник Ансу Фати, недавно перебравшийся в «Монако».

Чем уникален Ламин Ямаль

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