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Ламин Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола

Ламин Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил а вопрос о том, кого считает лучшим игроком в истории.

«Для меня Месси – лучший игрок в истории. Мне нравилось всё, что он делал на поле, нравилось всё в его игре. Это было действительно прекрасно», – приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Напомним, 38-летний Месси играет за «Интер Майами». В текущем сезоне он забил 20 голов и отдал шесть результативных передач в 26 матчах.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» — это наивысший показатель среди всех футболистов в истории. Также на его счету победа на чемпионате мира со сборной Аргентины и множество других трофеев.

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