Ашраф Хакими раскрыл подробности своего ухода из «Реала»

Правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими после победы в полуфинальном матче клубного чемпионата мира-2025 с «Реалом» (4:0) рассказал о своём уходе из испанского клуба.

«Не я решил уйти из «Реала». Это они приняли такое решение. Я счастлив в «ПСЖ», потому что мне позволили делать то, что я люблю – играть и наслаждаться игрой», приводит слова Хакими DAZN.

Напомним, 26-летний марокканский футболист является воспитанником «сливочных». В сентябре 2020 года Хакими был продан «Реалом» в «Интер» за € 43 млн. Затем, проведя в миланской команде сезон, Хакими был продан в «ПСЖ». Различные источники в то время сообщали, что трансфер защитника обошёлся французской команде в € 60 млн.

В текущем сезоне на счету Хакими 11 голов и 14 результативных передач в 53 матчах за клуб.

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