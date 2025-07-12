«Черноморец» сделал заявление о будущем Ярослава Ракицкого

Одесский «Черноморец» в своих соцсетях объявил о продлении контракта с защитником Ярославом Ракицким.

О сроке нового соглашения между сторонами не сообщается.

Напомним, «Черноморец» вылетел в Первую лигу по итогам прошедшего сезона.

Летом прошлого года Ракицкий покинул «Шахтёр» и был свободным агентом до 28 марта 2025-го, когда «Черноморец» объявил о подписании контракта с игроком. За клуб Ярослав провёл девять матчей и отдал один ассист, сыграв в среднем по 65 минут за игру.

До возвращения на Украину Ярослав выступал за «Адана Демирспор» из Турции и российский «Зенит».

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