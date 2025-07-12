Луис Энрике ответил на вопрос, был ли сезон-2024/2025 лучшим в истории «ПСЖ»

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике перед финальным матчем клубного чемпионата мира с лондонским «Челси» отреагировал на вопрос, был ли уходящий сезон-2024/2025 лучшим в клубной истории парижан.

«Был ли это наш лучший сезон? Возможно, но мы должны победить, чтобы завершить его. В любом случае, когда вы выходите в финал, есть проигравший и победитель, но это не значит, что проигравший выступил плохо. Мы выложимся на 100% и посмотрим, какой приз мы получим», — приводит слова Луиса Энрике The Guardian.

Финальный матч КЧМ-2025 «Челси» — «ПСЖ» пройдёт 13 июля на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Ранее 31 мая «ПСЖ» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, со счётом 5:0 разгромив в финале миланский «Интер».

Видео: Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча