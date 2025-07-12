Give me Sport обновил рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» после победы «ПСЖ» над «Реалом»

Известный портал Give me Sport обнародовал рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» 2025 года накануне финального матча клубного чемпионата мира.
Главным фаворитом в борьбе за награду остался нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, за ним идёт вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.
Третье место занял полузащитник «ПСЖ» Витинья. На четвёртой строчке оказался Рафинья из «Барселоны», а пятое место отошло лучшему бомбардиру АПЛ Мохамеду Салаху из «Ливерпуля».
Церемония вручения «Золотого мяча» 2025 года состоится 22 сентября в Париже, в театре «Шатле». Номинанты на награду будут объявлены 7 августа.
Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча