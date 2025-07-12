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Give me Sport обновил рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» после победы «ПСЖ» над «Реалом»

Give me Sport обновил рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» после победы «ПСЖ» над «Реалом»
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Известный портал Give me Sport обнародовал рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» 2025 года накануне финального матча клубного чемпионата мира.

Главным фаворитом в борьбе за награду остался нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, за ним идёт вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Третье место занял полузащитник «ПСЖ» Витинья. На четвёртой строчке оказался Рафинья из «Барселоны», а пятое место отошло лучшему бомбардиру АПЛ Мохамеду Салаху из «Ливерпуля».

Церемония вручения «Золотого мяча» 2025 года состоится 22 сентября в Париже, в театре «Шатле». Номинанты на награду будут объявлены 7 августа.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча

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