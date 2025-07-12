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Луис Энрике рассказал о своём отношении к индивидуальным наградам в футболе

Луис Энрике рассказал о своём отношении к индивидуальным наградам в футболе
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике перед финальным матчем клубного чемпионата мира с лондонским «Челси» высказался мнение по поводу индивидуальных наград в футболе.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не верю в индивидуальные награды в целом, и ещё меньше — для тренера. Команда всегда выше личности, и это то, что мы пытаемся донести до игроков в «ПСЖ». Усман [Дембеле] является лучшим в индивидуальном плане, забивая голы и отдавая голевые передачи, но самое главное — это то, что благодаря его работе «ПСЖ» выиграл все трофеи. И это должно быть единственным критерием, по которому игрок получает индивидуальное вознаграждение. Это моё мнение, уверен, что есть и другие», — приводит слова Луиса Энрике The Guardian.

Финальный матч КЧМ-2025 «Челси» — «ПСЖ» пройдёт 13 июля на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Ранее 31 мая «ПСЖ» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, со счётом 5:0 разгромив в финале миланский «Интер». Также парижане в сезоне-2024/2025 выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

На счету 28-летнего нападающего Усмана Дембеле в сезоне-2024/2025 52 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, 35 забитых мячей и 16 результативных передач. Вингер является фаворитом в номинации на престижную ежегодную награду «Золотой мяч».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

Видео: Дембеле устроили овации в раздевалке «ПСЖ»

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