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Алексис Санчес начал отношения с российской моделью — La Nacion

Алексис Санчес начал отношения с российской моделью — La Nacion
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Нападающий сборной Чили Алексис Санчес находится в отношениях с российской моделью, сообщает издание La Nacion со ссылкой на журналистку из сферы развлечений Сецилию Гутьеррес.

По данным источника, речь идёт о российской модели Александре Литвиновой, 25-летней девушке, которая живёт в Италии и которая, по словам Гутьеррес, уже несколько месяцев находится в отношениях с чилийским футболистом.

Фото: Соцсети Александры Литвиновой

Фото: Соцсети Александры Литвиновой

Кроме того, выяснилось, что пара недавно отдыхала в Чили, а Литвинова уже встречалась с семьёй Санчеса во время одной из своих поездок в страну.

Напомним, Санчес с 2024 года выступает за итальянский «Удинезе».

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