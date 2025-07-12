Луис Энрике: во мне нет ничего звёздного. Не было в игроке и нет в тренере

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался об отношении к себе со стороны других людей как к звезде.

«Во мне нет ничего звёздного. Не было в бытность игроком и нет в бытность тренером. Мне нравится моя работа. Мне нравилась моя карьера игрока, и мне нравится моя карьера тренера — особенно в трудные моменты. Именно тогда я чувствую себя самым счастливым. Приятно, когда всё идёт хорошо, потому что в нашей работе можно сделать счастливыми многих людей, и с годами я научился ценить это», — приводит слова Луиса Энрике The Guardian.

55-летний испанский тренер Луис Энрике возглавляет «ПСЖ» с июля 2023 года, во главе парижан он выиграл Лигу чемпионов и по два раза стал победителем в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции. Ранее специалист работал с «Ромой», «Сельтой», «Барселоной» и сборной Испании, в его активе девять трофеев с сине-гранатовыми.

В годы игровой карьеры полузащитник Луис Энрике выступал за мадридский «Реал» и «Барселону», завоевав три титула со «сливочными» и семь с каталонцами.

Видео: Луис Энрике вышел полуголым на тренировку «ПСЖ»