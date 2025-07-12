Стало известно, в какой клуб может перейти Зинченко после срыва трансфера в «Милан»

Лондонский «Арсенал» хочет продать своего защитника Александра Зинченко. Как сообщает WestHamZone, игрок может перейти в «Вест Хэм».

Украинец мог перейти в «Милан», но этот трансфер сорвался из-за финансовых требований игрока. Новым претендентом на Зинченко является как раз «Вест Хэм». В клубе считают, что опыт Зинченко поможет команде достигнуть поставленных целей.

Однако, по сведениям источника, перед возможным трансфером украинца ждёт детальное медицинское обследование, так как лондонцы знают о его частых травмах и хотят перестраховаться. В клубе обеспокоены состоянием его икроножной мышцы.

Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. В прошлом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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