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12 июля главные новости спорта: футбол, теннис, ММА, баскетбол, НБА, Уимблдон, футбольные трансферы

«Реал» покупает нового защитника, 11 очков Голдина в Летней лиге НБА. Главное к утру
Florencia Tan Jun/Getty Images
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Мадридский «Реал», по сведениям инсайдера Фабрицио Романо, подписал контракт с крайним защитником «Бенфики» Альваро Каррерасом, российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин результативно сыграл в Летней лиге НБА, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в дебютный финал Уимблдона, уверенно обыграв серба Новака Джоковича. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Альваро Каррерас — новый защитник «Реала». Испанцу назначен медосмотр — Романо.
  2. Голдин набрал 11 очков в Летней лиге НБА, «Майами» уступил «Атланте».
  3. Синнер обыграл Джоковича и впервые в карьере вышел в финал Уимблдона.
  4. Определились финалисты Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде.
  5. Рамзан Кадыров введён в Зал славы лиги АСА.
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