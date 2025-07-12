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«Реал» покупает нового защитника, 11 очков Голдина в Летней лиге НБА. Главное к утру

Мадридский «Реал», по сведениям инсайдера Фабрицио Романо, подписал контракт с крайним защитником «Бенфики» Альваро Каррерасом, российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин результативно сыграл в Летней лиге НБА, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в дебютный финал Уимблдона, уверенно обыграв серба Новака Джоковича. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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