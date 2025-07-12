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«Я знаю, как работает это шоу». Луис Энрике — о критике в футболе за результат

«Я знаю, как работает это шоу». Луис Энрике — о критике в футболе за результат
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался об оценке футбольных событий исключительно с точки зрения результата.

«Я знаю, как работает это «шоу»: люди считают тебя хорошим или плохим в зависимости от твоих результатов. Хвалят тебя за то, что ты побеждаешь. Лучшей командой за последнее десятилетие был «Манчестер Сити». Они проигрывают 10 матчей, и все их «убивают». У них по-прежнему лучший тренер, они по-прежнему лучшая команда! Это невероятно.

Я принимаю это. Но я чувствовал себя лучше, когда проигрывал. Не возражаю, мне даже больше нравится, когда меня критикуют, чем когда меня хвалят. Думаю, что гораздо в большей степени делал всё правильно, когда не выигрывал и все убивали меня критикой. Вы все думаете, что раз мы выигрываем, значит, у меня всё получается. Нет. Я действовал правильнее и получалось гораздо лучше, когда я проигрывал», — приводит слова Луиса Энрике The Guardian.

13 июля «ПСЖ» сыграет с «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира — 2025. Игра пройдёт на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).

Видео: Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча

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