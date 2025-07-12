Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сменил имидж

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в межсезонье сменил имидж. Соответствующую фотографию футболист выложил в одной из социальных сетей.

Поляк похвастался новой причёской и перекрашенными волосами.

Фото: Соцсети Роберта Левандовского

«Новый сезон, новая причёска, те же самые цели», – написал Роберт под своим постом.

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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