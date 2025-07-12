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Игорь Дивеев высказался о влиянии жаркой погоды на матч Суперкубка России с «Краснодаром»

Игорь Дивеев высказался о влиянии жаркой погоды на матч Суперкубка России с «Краснодаром»
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Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев сообщил, что красно-синие адаптировалась к жаркой погоде в Казани, где сегодня, 12 июля, состоится матч Суперкубка России с «Краснодаром».

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уже несколько дней тренируемся при такой же погоде, в Москве было 30 градусов. Мы уже адаптировались к ней [жаре]. Да, может, будет тяжелее чуть‑чуть. Будет водопой в первом и втором таймах, надеюсь», — сказал Дивеев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Краснодаром» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

В минувшем сезоне Дивеев принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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