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Рашфорд стал главной трансферной целью «Ювентуса» на лето — The Sun

Рашфорд стал главной трансферной целью «Ювентуса» на лето — The Sun
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«Ювентус» обозначил крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в качестве главной трансферной цели на нынешнее лето. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «Старая синьора» намерена ускорить реализацию планов по привлечению игрока в клуб. Интерес «Ювентуса» к англичанину возник на фоне внимания к нему со стороны «Барселоны». Итальянский гранд желает, чтобы 27-летний вингер присоединился к команде до начала её предсезонной подготовки.

Подчёркивается, что на текущий момент Рашфорд тренируется отдельно от основного состава вместе с четырьмя другими футболистами «красных дьяволов», которым также было предложено найти новую команду.

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