«Бетис» может подписать вингера «МЮ» Антони ближе к концу трансферного окна — Sport.es

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони может перейти в «Бетис», но испанский клуб не торопится оформлять сделку, так как рассчитывают снизить цену на бразильца. Об этом сообщает Sport.es. Владельцы манкунианцев будут требовать € 40 млн за трансфер футболиста, чтобы возместить часть расходов от перехода вингера из «Аякса». Команда из Севильи будет стремиться разбить эту сумму на два платежа, в этом году и в сезоне-2026/2027.

Кроме того, игроку «красных дьяволов» придётся пойти на понижение зарплаты ради переезда из Манчестера. Бразилец станет зарабатывать € 5-6 млн в год, что на 30% меньше нынешнего контракта.

Во второй половине прошедшего сезона Антони провёл 17 матчей за «Бетис» в чемпионате Испании, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.