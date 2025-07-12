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«Ноттингем Форест» объявил о переходе защитника, выступавшего за «Ботафого» на клубном ЧМ

«Ноттингем Форест» объявил о переходе защитника, выступавшего за «Ботафого» на клубном ЧМ
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«Ноттингем Форест» на официальном сайте объявил, что в клуб переходит бразильский защитник Жаир Кунья из «Ботафого».

20-летний футболист подписал с «Ноттингемом» пятилетний контракт до лета 2030 года.

Кунья присоединился к команде после того, как вернулся с клубного чемпионата мира в США, где «Ботафого» дошёл до 1/8 финала. В активе бразильца четыре матча на КЧМ и гол в ворота «Сиэтл Саундерс» на групповом этапе.

«Жаир — молодой талант, проявивший себя в Бразилии, и мы рады, что подписали с ним контракт. Жаир расцвёл в Бразилии и теперь, перейдя в Премьер-лигу, обрёл новые амбиции. Мы уверены, что здесь, в Ноттингеме, его тепло примут», — заявил спортивный директор «Ноттингема» Росс Уилсон.

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