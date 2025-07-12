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«Ноттингем Форест» может подать в суд на «Тоттенхэм» из-за сделки по Гиббс-Уайту — Mirror

«Ноттингем Форест» может подать в суд на «Тоттенхэм» из-за сделки по Гиббс-Уайту — Mirror
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«Ноттингем Форест» рассматривает возможность судебного разбирательства с «Тоттенхэмом», поскольку считает, что «шпоры» допустили нарушения при активации пункта об отступных для полузащитника «лесников» Моргана Гиббс-Уайта. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, ранее лондонский клуб договорился о медосмотре для английского футболиста после того, как решил выплатить сумму отступных в размере £ 60 млн. Однако этот переход находится под угрозой, поскольку «Ноттингем Форест» направил жалобу в Премьер-лигу.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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