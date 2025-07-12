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Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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18:00 Мск
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Краснодар — ЦСКА: статистика личных встреч, история противостояния

«Краснодар» — ЦСКА: статистика личных встреч, история противостояния
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В субботу, 12 июля, состоится матч за Суперкубок России — 2025, в котором встретятся «Краснодар» и ПФК ЦСКА. Игра за трофей состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Представляем вашему вниманию историю противостояния этих команд.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Количество матчей: 41

Победы «Краснодара»: 13

Победы ЦСКА: 17

Разница голов: 52:37 в пользу красно-синих.

Более подробно со статистикой личных встреч указанных команд можно познакомиться здесь.

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Однако армейцам удалось выиграть Кубок России, за счёт чего они также получили путёвку в Суперкубок.

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