Мостовой: не понимаю, что творится с «ПСЖ»! Действительно ли они настолько сильные?

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре «ПСЖ» в нынешнем сезоне и поделился ожиданиями от финала клубного чемпионата мира.

«Я не понимаю, что творится с «ПСЖ»! Клуб выиграл Лигу чемпионов, где в финале одержал победу с разгромным счётом, потом поехал на клубный чемпионат мира и там громит всех соперников. Не понимаю, что это! Действительно ли они настолько сильные? После того как парижане забили четыре мяча «Реалу», они фавориты. Хотя мне также понравился и «Челси». У них новая команда с новыми футболистами», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, клуб из столицы Франции сыграет с «Челси» в финале клубного чемпионата мира 13 июля.