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Мостовой: не понимаю, что творится с «ПСЖ»! Действительно ли они настолько сильные?

Мостовой: не понимаю, что творится с «ПСЖ»! Действительно ли они настолько сильные?
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре «ПСЖ» в нынешнем сезоне и поделился ожиданиями от финала клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не понимаю, что творится с «ПСЖ»! Клуб выиграл Лигу чемпионов, где в финале одержал победу с разгромным счётом, потом поехал на клубный чемпионат мира и там громит всех соперников. Не понимаю, что это! Действительно ли они настолько сильные? После того как парижане забили четыре мяча «Реалу», они фавориты. Хотя мне также понравился и «Челси». У них новая команда с новыми футболистами», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, клуб из столицы Франции сыграет с «Челси» в финале клубного чемпионата мира 13 июля.

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