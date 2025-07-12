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Мор: «Спартаку» очень нужны новые трансферы, а также успокоить ситуации с Угальде и Барко

Мор: «Спартаку» очень нужны новые трансферы, а также успокоить ситуации с Угальде и Барко
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор считает, что красно-белым необходимо усиление для борьбы за чемпионство.

«Пока усиления у «Спартака» я не вижу. Заболотный не помешает, но говорить о том, что с ним пойдут за чемпионство, нет смысла. При всём уважении к его характеру и бойцовским качествам.

Команде очень нужны новые трансферы. А также успокоить ситуации с Угальде и Барко, чтобы они готовились к сезону», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде и полузащитник красно-белых Эсекьель Барко могут покинуть команду. Сообщалось, что интерес к костариканцу проявляет «Фейеноорд», а к аргентинцу — «Фламенго».

По итогам минувшего сезона чемпионата России команда Деяна Станковича заняла четвёртое место.

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