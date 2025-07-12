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«Ливерпуль» готов начать переговоры по трансферу нападающего «Айнтрахта» Экитике

«Ливерпуль» готов начать переговоры по трансферу нападающего «Айнтрахта» Экитике
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«Ливерпуль» готовится начать предварительные переговоры о трансфере нападающего «Айнтрахта» Уго Экитике, хотя для совершения перехода «красным» придется согласиться на уход форварда Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает издание Give me Sport.

Потенциальная сумма трансфера может составить £ 86 млн (€ 98,9 млн). По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 75 млн.

Команда, находящаяся в трауре после трагической гибели Диогу Жоты в автокатастрофе, полна решимости сохранить титул чемпиона Премьер-лиги и завоевать ещё больше трофеев в предстоящей кампании в память о португальце.

В минувшем сезоне Экитике принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами.

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