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Игрок ЦСКА Роша ответил, нет ли у него обиды из-за ухода Николича из клуба

Игрок ЦСКА Роша ответил, нет ли у него обиды из-за ухода Николича из клуба
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Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил, не испытывает ли он чувства обиды из-за ухода тренера Марко Николича из клуба.

– Нет ли обиды, что Николич, так скажем, кинул команду? Особенно после слов, что ЦСКА в следующем сезоне будет бороться за чемпионство.
– Обиды никакой нет. Несмотря на произошедшее, у нас нет времени, чтобы горевать, ведь появился новый тренер, и мы адаптируемся к его стилю игры, сконцентрированы на тех целях, которые нам озвучил Фабио, — сказал Роша «Матч ТВ».

ЦСКА объявил об уходе Николича 9 июня. Сербский специалист возглавил армейцев в июне 2024 года. Под его руководством красно-синие выиграли Фонбет Кубок России и заняли третье место в РПЛ. В середине июня было объявлено, что Николич занял должность главного тренера греческого АЕКа.

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