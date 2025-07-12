ЦСКА сделал предложение «Лиону» по переходу Адриелсона — журналист Фелипе Силва

Московский ЦСКА сделал предложение по защитнику «Лиона» Адриелсону, однако сделка считается труднореализуемой, сообщил журналист Фелипе Силва в социальной сети Х.

По данным Силвы, ЦСКА заинтересован в приобретении 27-летнего игрока, который, как ожидается, не останется в «Лионе» в следующем сезоне. Французским клубом владеет американец Джон Текстор, а ЦСКА находится в санкционном списке правительства США, поэтому не может вести бизнес с компаниями, имеющими капитал из этой страны.

Отмечается, что стороны пытаются урегулировать ситуацию, но переговоры зашли в тупик.

Адриелсон принадлежит «Лиону» с января 2024 года. Первую часть минувшего сезона он провёл в аренде в бразильском «Ботафого», вторую — в бельгийском «Андерлехте».