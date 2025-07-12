Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА сделал предложение «Лиону» по переходу Адриелсона — журналист Фелипе Силва

ЦСКА сделал предложение «Лиону» по переходу Адриелсона — журналист Фелипе Силва
Комментарии

Московский ЦСКА сделал предложение по защитнику «Лиона» Адриелсону, однако сделка считается труднореализуемой, сообщил журналист Фелипе Силва в социальной сети Х.

По данным Силвы, ЦСКА заинтересован в приобретении 27-летнего игрока, который, как ожидается, не останется в «Лионе» в следующем сезоне. Французским клубом владеет американец Джон Текстор, а ЦСКА находится в санкционном списке правительства США, поэтому не может вести бизнес с компаниями, имеющими капитал из этой страны.

Отмечается, что стороны пытаются урегулировать ситуацию, но переговоры зашли в тупик.

Адриелсон принадлежит «Лиону» с января 2024 года. Первую часть минувшего сезона он провёл в аренде в бразильском «Ботафого», вторую — в бельгийском «Андерлехте».

Материалы по теме
«Зенит» захватил Суперкубок России на 5 лет. Каким был турнир до петербургской гегемонии?
«Зенит» захватил Суперкубок России на 5 лет. Каким был турнир до петербургской гегемонии?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android