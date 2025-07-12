Наумов: было бы логичнее вернуть в РПЛ «Урал» — в российском футболе многовато «Газпрома»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о решении вернуть в Российскую Премьер-Лигу «Оренбург». Команда вошла в состав участников РПЛ благодаря исключению «Торпедо».

«Одна из команд в любом случае должна была бы негодовать. Если бы в РПЛ вернули «Урал», негодовал бы «Оренбург». Это чисто административное решение, «Оренбург» вернули не по спортивному принципу. Но этот спортивный принцип применить было нельзя. Думаю, члены исполкома должны были смотреть на то, кто более значим для российского футбола. Было бы логичнее вернуть в РПЛ «Урал», потому что у клуба больше фанатская база и лучше инфраструктура — у них стадион с чемпионата мира. Но решение исполкома пало на «Оренбург», его нужно выполнять. Хотя многие говорят, что «Газпрома» действительно немного многовато в российском футболе», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.